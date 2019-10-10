Москва, , 12:45 — REGNUM Неисправная электрическая проводка является причиной пожара в более чем 40% случаев. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

«По печальной статистике более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной в почти 40% случаев», — говорится в сообщении ведомства.

Также в нем уточняется, что печного отопления происходит в два раза меньшее количество возгораний.

Кроме этого, сообщается, что надзорные органы ведомства начали реализовывать профилактическую операцию «Отопление», в рамках которой предусмотрены «дополнительные предупредительные мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, а также отопительного комплекса».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило, что при пожаре из-за неисправности отопления в частном жилом доме в городе Пикалево Бокситогорского района, погибли двое членов семьи, проживавшей в доме, спаслась только маленькая девочка.