Тегеран, , 12:40 — REGNUM Иранское информационное агентство IRNA сообщило, что в Иране 9 аэропортов в разных концах страны экстренно открыли дополнительные прямые рейсы в иракский Багдад и Эн-Наджаф для паломников в преддверии Арбеина (40-го дня кончины Имама Хусейна).

Согласно источнику, рейсы были запущены в Йезде, Исфахане, Мешхеде, Иламе, Сари, Тебризе, острове Киш, Кермане и Тегеране. Между тем, командующий пограничными службами Ирана бригадный генерал Касем Резаи заявил, что движение паломников через иракскую границу идет медленно, что создает множество проблем пограничникам.

Напомним, что раннее Иран и Ирак открыли границу в преддверии Арабеина. Каждый год десятки тысяч иранцев отправляются в Ирак, чтобы совершить паломничество к мощам имама Хусейна. В этом году Арабейн приходится на 19 октября.