Москва, , 12:35 — REGNUM В Госдуме создается рабочая группа по решению проблемы с обеспечением жильем сирот. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, тему поднял депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ), который обратил внимание на целую армию сирот без крыши над головой и без надежды — их 270 тыс. по стране, и для большинства из них одна проторенная дорога — в тюрьмы и на зоны.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Мы не можем только фиксировать проблему, нам нужно ее решать», — заявил Володин.

Рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), также в ее состав войдет депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Шеин («Справедливая Россия»), Галина Хованская («Справедливая Россия»), Андрей Исаев («Единая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Тамара Плетнева (КПРФ).

Задача парламентариев — подготовить предложения, проработать с правительством РФ и представить ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг.