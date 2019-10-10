Черкесск, , 12:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии откроют профильный энергетический класс. Его создадут при поддержке ПАО «РусГидро» на базе Северо-Кавказской государственной академии по поручению главы республики Рашида Темрезова, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе руководителя и правительства региона.

В него будут набраны 30 учащихся девятых классов, с которыми специалисты будут заниматься по специальной программе по ряду предметов, в том числе математике, физике и теории решения изобретательских задач.

Проект реализуется в целях профориентации школьников, знакомства в профессией энергетика, с гидроэнергетической отраслью и деятельностью «РусГидро». В программе обучения в том числе предусмотрены посещения объектов гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии.

Как отметили в компании, в России уже стали выпускниками таких энергетических классов 400 школьников. Связали свою работу с электроэнергетикой 85% из них.