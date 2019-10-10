Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM Вряд ли новый закон о наказании родителей за курение их детей, даже если его примут, будет исполняться. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM редактор газеты «Номер один» Василиса Шишкина.

«Сегодня никто особо не следит за запретом о курении в общественных местах. Вряд ли новый закон будут исполнять. Сомневаюсь, что полицейские будут искать школьников за гаражами и в кустах», — отметила она, добавив, что законы принимаются, но жизнь идёт отдельно.

Журналист считает, что следить за воспитанием своих детей должны всё же сами родители. Тогда как формальными законами проблему с вредными привычками не искоренить.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве в настоящее время обсуждается вопрос о введении ответственности для родителей курящих детей. В числе возможных наказаний рассматриваются предупреждение, штраф или даже арест на несколько суток.

Читайте также: В России задумались о наказании для родителей курящих подростков