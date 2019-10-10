Аддис-Абеба, , 12:17 — REGNUM В ходе спецоперации силовики Эфиопии захватили 2221 пистолет и 71 автомат Калашникова. Большой незаконный склад оружия был обнаружен и опечатан в ходе совместной операции, проведенной Национальной службой разведки и безопасности Эфиопии и полицией в северном регионе Эфиопии Амхара. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

В полиции сообщили, что незаконный тайник с оружием был выявлен, когда спецслужбы отслеживали автоцистерну из Судана, в которой в Эфиопию ввозилось контрабандное оружие. Спецслужбам удалось определить точку назначения груза, что позволило силовикам обнаружить большой незаконный склад контрабандного оружия, предназначенного к дальнейшей реализации внутри страны.

Эфиопия строго контролирует лицензирование и перемещение оружия по всей стране, а частное владение оружием в восточноафриканской стране встречается относительно редко. Правительство Эфиопии готовит закон, устанавливающий строгие сроки тюремного заключения для торговцев оружием, чтобы остановить растущую торговлю незаконным оружием в стране.