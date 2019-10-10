Севастополь, 10 октября 2019, 14:09 — REGNUM Севастопольцы просят власти города максимально сохранить деревья во время ремонта улиц, однако эксперты настаивают, что стволы внутри полые и могут обрушиться при сильном ветре. Об этом 10 октября сообщил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Росприроднадзор и Севприроднадзор одобрили вырубку более 450 краснокнижных деревьев ради строительства подстанции скорой помощи в Севастополе.
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