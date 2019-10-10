Додома, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива посетил округ округ Руангва в области Линди с целью принять участие в национальной эстафете факела свободы, проводимой в честь обретения страной независимости.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», в заявлении, опубликованном 9 октября администрацией премьер-министра, говорится, что факел уже находится в области. Маджалива присоединился к общественности для участия в этом мероприятии.

Маджалива отметил, что был впечатлен интересом общественности к эстафете, добавив, что президент Танзании Джон Магуфули также участвует в данном марафоне факела.

По его словам, помимо проведения по всей стране эстафеты факела свободы, в Танзании также празднуется 20-ая годовщина смерти бывшего руководителя страны Джулиуса Ньерере.