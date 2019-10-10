Ирвайн, США, , 11:44 — REGNUM Ряд сотрудников Blizzard устроили забастовку из-за отстранения профессионального игрока Heartstone под ником blitzchung (Чун Нг Вай) на год от участия в турнирах. Об этом 10 октября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1182183990268174336

Чун Нг Вая отстранили из-за того, что он публично выразил поддержку протестующим в Гонконге во время онлайн-трансляции матча турнира Grandmasters. Выяснилось, что с решением Blizzard не согласны некоторые её сотрудники. Около 30 человек вчера, 9 октября 2019 года, собрались около известной статуи орка Blizzard. В руках у них были зонтики, которые являются символом протестов в Гонконге.

https://twitter.com/InvenGlobal/status/1180954142396710912

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Чун Нг Вай, одев очки и маску во время онлайн-трансляции матча, потребовал «освободить Гонконг» и назвал происходящее «революцией века». Позже геймер рассказал журналистам, что он сам участвовал в протестах. В итоге руководство Blizzard приняло решение дисквалифицировать blitzchung до 5 октября 2020 года.

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