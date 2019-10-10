Минусинск, Красноярский край, , 11:42 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края с 9 октября ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главная причина введения режима ЧС — подтопление жилых домов в правобережной части города грунтовыми водами. В результате непригодными для проживания признаны 42 жилых дома. В них проживают 158 человек, в том числе 29 детей и десять инвалидов. Приближающиеся холода грозят разрушением фундаментов и обрушением несущих стен кирпичных и шлакозаливных домов в зоне подтопления.

Городские власти объявили о строительстве в кратчайшие сроки канализационного коллектора для отведения дренажных вод. Кроме того, будет организована постоянная откачка поверхностных вод из водоёма «Цыганское болото» в городскую канализационную систему.

«Все силы и средства городских служб и ведомственных подразделений приведены в оперативную готовность», — говорится в сообщении администрации Минусинска.

Справка: город Минусинск расположен в южной части Красноярского края, на правом берегу реки Енисей. Является самым крупным муниципальным образованием на юге края. Удаленность от Красноярска — 450 км. Площадь — 17,7 кв. км. Население — порядка 68 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске разрушается гора Вышка, расположенная в устье реки Базаиха. В марте 2019 года специалисты выразили опасение, что с горы может сойти оползень. В зону риска попали восемь домов по улице Базайской.

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