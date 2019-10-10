Москва, , 11:34 — REGNUM Наказания родителей за курение их детей могут стать полезны, если будут иметь символический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель Москвы Александр.

«Хотя идея штрафов репрессивна и вряд ли окажется популярной, она может иметь эффект. Есть родители, которые «забывают» воспитывать своих детей, и штраф будет поводом, что напомнить о родительских обязанностях. При этом размер наказания не должен быть большим, надо понимать, что его будут выписывать и бедным семьям, находящимся в непростом социальном положении. Неправильно, если сумма штрафа дополнительно ухудшит финансовое положение. Такой штраф должен быть символическим и являться оповещением, «записью в дневнике» о том, что есть проблема в воспитании», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсуждают введение ответственности для родителей за курение детей.