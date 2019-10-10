Республика Казахстан, 10 октября 2019, 11:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем профессиональных союзов республики, сообщили 10 октября в пресс-службе главы государства.
«Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направлена на повышение уровня жизни соотечественников», — обратился глава республики к лидерам и работникам профсоюзов.
Токаев пожелал также работникам профсоюзов новых успехов в деятельности по защите социально-экономических прав жителей республики.
Напомним, 8 октября 2019 года в Казахстане прошли торжественные мероприятия, посвященные первому празднованию Дня профсоюзов. Соответствующее постановление правительства было подписано 22 мая 2019 года.