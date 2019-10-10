Владикавказ, , 11:30 — REGNUM В Северной Осетии будут выпущены в дикую природу три переднеазиатских леопарда. Их вырастили в Сочинском центре разведения леопардов по программе восстановления их популяции. По планам руководителей проекта, хищников выпустят на волю поздней весной или в начале лета 2020 года, пишет ТАСС.

По данным куратора проекта Артура Алибекова, это будут самка и два самца. Перед выпуском в природу их протестируют на умение выживать на воле самостоятельно, добывать себе пищу без участия человека. При этом леопарды не будут являться кровными родственниками выпущенной на волю в 2018 году самке Волна.

Напомним, В 2018 году в национальном парке «Алания» в Северной Осетии были выпущены в дикую природу леопард Эльбрус и самка Волна. В мае 2019 года пропал сигнал от GPS-ошейника самца Эльбруса. Для его поисков была организована экспедиция, однако она не увенчалась успехом.

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