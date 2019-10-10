Москва, , 11:32 — REGNUM Количество детей, которые погибли в России от ДТП, за период с января по сентябрь текущего года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 10 октября рассказал заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузьмин.

«Если мы возьмем за прошлый год, то у нас погибло 628 детей, то в этом году при более 15 тыс. ДТП с участием детей у нас, в том числе погибших, за девять месяцев составило 426 детей. Следует отметить, что число погибших сократилось по отношению к прошлому году больше чем на 15%», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника ГИБДД.

Кроме этого, он уточнил, что в последние годы в результате снижения аварийности на российских дорогах также снизилось количество травматизма в результате ДТП.

При этом Владимир Кузьмин подчеркнул, что даже при снижении детской смертности от ДТП, это число всё равно остаётся недопустимо высоким.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Абакану Ирины Дельхман рассказала, что за девять месяцев 2019 года в столице Хакасии — городе Абакане — произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет.