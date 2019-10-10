Заменять врачей, отказывающихся работать за небольшие деньги, мигрантами — можно, но одновременно с этим придется взяться за исправление сделанных в девяностые общественно-политических ошибок, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 октября, комментируя инициативу Министерства здравоохранения.

Врач скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Москва, , 11:24 — REGNUM Ранее газета «Известия» сообщила, что министерство предлагает привлечь иностранных граждан для решения проблемы дефицита врачей в стране.

«Положение с врачами в нашей стране — лишь одно из последствий развала советской социалистической системы, которые только начинают проявляться и будут далее проявляться с нарастающей силой. Не только профессия врача, но многие другие созидательные, необходимые обществу профессии пострадали и продолжают страдать от сформированного новой общественно-политической обстановкой и всепоглощающим бескультурьем отношения к ним. Молодежи и всему обществу навязали стандарт: главное «делать деньги» и потреблять: «ты этого достоин». А нести тяжёлое бремя трудовых будней рядового врача или медсестры? Нет, конечно, дитя 1990-х «достойно большего»!

Зарплаты врачей мизерны, а те, что нам приводят в СМИ, только кажутся значительными. Сравните их с зарплатами бухгалтеров, и вы со мной согласитесь. Заменить отказывающихся работать за такие деньги врачей мигрантами можно: некоторые из них (не самые лучшие, уверен) согласятся на меньшее. Но это — от безысходности. Такой подход ущербен. Тем не менее к нему придётся прибегнуть. И одновременно необходимо плотно взяться за исправление ошибок, за выведение «родовых пятен» рыночной экономики.

В случае, когда врачи принимают непростое для себя решение увольняться в ответ на неприемлемое с их точки зрения отношение к ним руководства, их подвергают критике, в том числе и старшие коллеги. Эти коллеги призывают в поддержку своей слабой аргументации непререкаемый, как они считают, принцип «не навреди».

Дорогие мои, но ведь этот принцип в первую очередь надо обратить не к рядовым врачам или специалистам-руководителям среднего звена, а к старшему звену, к высшему медицинскому руководству! Именно оно уже немало навредило системе здравоохранения в нашей стране и продолжает вредить!

А разве к политикам этот принцип не имеет отношения?» — отметил Михаил Демурин.