Москва, , 11:35 — REGNUM Завершена реставрация особняка Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке в центре Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 10 октября.

Работы по реставрации шли в течение четырех лет. За это время специалисты провели первую в истории здания комплексную реставрацию.

Как отмечает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в здании усилили фундамент и перекрытия, провели антигрибковую обработку стен, привели в порядок элементы лепного декора, а также провели новые коммуникации и инженерные сети.

В ходе реставрации интерьеров специалисты восстановили гипсовую лепнину, облицовку камина, роспись потолков и другие элементы.

Здание — объект культурного наследия регионального значения и находится в ведении ГлавУпДК при МИД России.

В сообщении отмечается, что с начала 2019 года в Москве отреставрировали 132 объекта культурного наследия.