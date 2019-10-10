Ханой, , 11:18 — REGNUM Во Вьетнаме прошла торжественная церемония награждения лучших граждан Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 2019 года. В церемонии приняли участие член политбюро, секретарь центрального комитета коммунистической партии СРВ Во Ван Тхыонг, а также член городского комитета партии Хоанг Чунг Хаи.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», было награждено 10 человек. Все они получили свои награды в разных номинациях. В числе которых: вклад в развитие экономики, культуры, городской среды, волонтерскую деятельность и пр.

Конкурс на звание лучшего гражданина проводится во Вьетнаме уже в 7-й раз. По мнению организаторов, проведение этого конкурса позитивно сказывается на развитии гражданских инициатив и имеет важное символическое значение для всех граждан страны.