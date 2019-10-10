Москва, , 11:16 — REGNUM Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается в эффективности введения наказания для родителей курящих детей. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила:

«На мой взгляд, данная инициатива вряд ли станет эффективной. Во-первых, права детей в нашей стране достаточно хорошо защищены — ответственность за административное правонарушение наступает с 16 лет. Поэтому законодателю для начала придется внести серьёзные изменения в административный кодекс. Во-вторых, подростки — это, конечно, все еще дети, но те, кто начал курить, уже считают себя взрослыми. Сомневаюсь, что их сильно обеспокоит, что родителей оштрафуют за их курение. Все-таки детская психология отличается от взрослой.

Но бороться с курением подростков все-таки нужно и на государственном уровне. Пропаганда вреда курения, формирование отрицательного образа курильщика в глазах общественности с помощью СМИ и социальных сетей, контроль за соблюдением запрета на продажу табачных изделий детям — такие меры, думаю, смогут принести плоды в этой борьбе».

Напомним, предложение наказывать родителей курящих детей, внеся соответствующие поправки в новую редакцию КоАП, который вступит в силу с 2021 года, уже обсуждают в российском правительстве. Это может быть предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

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