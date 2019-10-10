Республика Эквадор, , 11:15 — REGNUM В Эквадоре с прошлого четверга, когда начались протесты против повышения цен на топливо, были арестованы более 700 человек. Об этом сообщает радиостанция Union Radio со ссылкой на информацию министерства внутренних дел страны.

Читайте также: В Эквадоре пятый день подряд продолжаются массовые акции протеста

По данным ведомства, наибольшее число из 714 задержанных зарегистрировано в приморском городе Гуаякиль (177 человек) и Кито (163 человека).

Как заявила глава МВД страны Мария Пауло Ромо, большинство людей, особенно в Гуаякиле, были арестованы за акты вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Эквадоре начались 3 октября из-за повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Во многих городах республики была парализована работа общественного транспорта. На сегодняшний день протестующие захватили пять месторождений государственной нефтяной компании Petroecuador, которая была вынуждена приостановить работу своей Трансэквадорской трубопроводной системы (SOTE).

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре 450 человек пострадали от полиции