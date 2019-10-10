Грозный, , 11:05 — REGNUM Два спортивно-зрелищных мероприятия, которые состоялись в Чечне в 2019 году, вошли в число финалистов регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Это международная парусная регата на кубок «Кезеной-Ам» и детская регата, впервые проведенная на Северном Кавказе, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Регату «Кезеной-Ам» выдвинули в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», а детская регата попала в номинацию «Лучшее детское туристическое событие». Всего на конкурс Russian Event Awards было заявлено 260 проектов, представленных 33 субъектами РФ. В список прошедших в финал вошли 158 из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, III международная парусная регата в Чечне, проходила в июле 2019 года на высокогорном озере Кезеной-Ам. В ней приняли участие 60 спортсменов из19 команд из России, Украины, Чехии, Германии, Эстонии.

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Детская регата на Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — первая в СКФО — проходила в мае 2019 года на «Грозненском море». В ней приняли учатсие 80 спортсменов из разных субъектов России.