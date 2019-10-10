Ла-Пас, , 11:02 — REGNUM Продовольственная организация ООН (ФАО) выразила поддержку боливийским властям в борьбе с голодом и распространении принципов здорового питания. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Представитель Организации в Боливии Теодор Фридрих заверил, что он готов и открыт к работе с южноамериканской страной: оказанию технической поддержки для улучшения качества продуктов питания и стимулированию интереса к здоровому питанию.

Фридрих заметил, что Боливия проводит передовую политику в области обеспечения здоровым питанием своего населения, и призвал правительство страны поощрять здоровое питание на всех уровнях, начиная со школьного.