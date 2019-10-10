Санто-Доминго, , 11:01 — REGNUM За 2019 год количество жителей Доминиканской Республики, скончавшихся в результате заражения лихорадкой денге, достигло 30. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на доминиканское министерство общественного здравоохранения.

В отчёте министерства также сообщается, что число граждан с подозрением на данный диагноз превысило 12 тысяч. Отмечается, что территориально наибольшее число заражений (свыше 4,1 тыс.) зафиксировано в столице страны Санто-Доминго.

Министерство здравоохранения настоятельно призвало жителей незамедлительно обращаться в медицинские учреждения при появлении характерных для лихорадки денге симптомов: жара, боли в мышцах и суставах и сыпи.