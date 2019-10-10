Бишкек, , 11:11 — REGNUM Заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев 9 октября объявил на заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ в Бишкеке о готовящихся международных учениях на Дальнем Востоке по ликвидации последствий масштабного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

Барышев отметил, что планируется отработать вопрос взаимодействия в чрезвычайных ситуациях со странами СНГ. Участники из соседних стран будут приглашены на территорию Ногинского спасальеного центра, где и будут проходить учения.

Замминистра также выразил надежду, что в мероприятиях примут участие и страны-партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Стоит отметить, что в Бишкеке проходит XII заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСЧС ОДКБ). На встрече планируется рассмотреть вопросы о расширении сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудить план мероприятий на 2020 год.