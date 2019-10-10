Москва, , 11:00 — REGNUM Международное комплексное учение по ликвидации последствий аварии танкера в море прошло с участием специалистов из России и Финляндии на акватории Лужской губы Финского залива, сообщила пресс-служба Морской спасательной службы Росморречфлота.

Учение проводилось в рамках действующего соглашения 1989 года между правительствами СССР и Финляндии о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Балтийского моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях.

«Учение состояло из двух этапов и четырех эпизодов: поиск и спасание людей, терпящих бедствие в море, тушение пожара на судне, ликвидация разлива нефти на морской акватории и ликвидация разлива нефти на прибрежной полосе», — пояснили в Морспасслужбе.

Во время учений работали шесть судов со стороны России и два судна Финляндии. Кроме того, был задействован вертолет Ми-8Т Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.

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