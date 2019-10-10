Вонджу, Южная Корея, 10 октября 2019, 10:46 — REGNUM В южнокорейской провинции Канвондо состоится 7-я международная выставка торговли и инвестиций GTI International Trade & Investment Expo (GTI Expo), сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, выставка пройдет, а концертной площадке города Вонджу в период с 17 по 20 октября.
Цель данного мероприятия — привлечь более 150 тыс. зарубежных и местных посетителей и ключевых покупателей.
Известно, что в рамках международной выставке также пройдут лекции с участием именитых экспертов и представителей научных кругов.
Кроме того, в рамках выставки 17 октября в пятизвездочном отеле Hotel Inter-Burgo Wonju состоится форум экономического сотрудничества GTI.