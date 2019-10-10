Владивосток, , 11:05 — REGNUM Однозначно подходить к инициативе наказывать родителей тех детей, которые будут застигнуты курящими, нельзя. По мнению многодетной матери и председателя родительского комитета одной из школ Владивостока Натальи Ващенко, таким образом государство дистанцируется от воспитания молодого поколения, полностью возлагая вину «дурной привычки» на родителей, на тех людей, которых зачастую ещё самих впору воспитывать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инициаторами внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях предлагается наказывать родителей курящих детей предупреждением, штрафом или административным арестом.

«Ну представьте себе ситуацию: ребёнок курит, его как-то фиксируют за этим занятием, на родителей налагают штраф, в результате чего в семье, скажем, не очень богатой, что-то полезное не будет куплено — так как деньги будут потрачены на штраф. А родители, например, и знать не знали, что их чадо курит. Смею предположить, что ребёнка за это в семье накажут, может быть даже физически. В семье очередное потрясение, обиды друг на друга, разлад. Или родителя арестовывают, за то, что его сын или дочь покурили за школой. Другой смышлёный малыш сразу смекнёт как можно избавиться на время от строгого папы… Все эти насильственные меры кому-то могут показаться действенными, но давайте посмотрит на то, что я сказала — мы увидим последствия, о которых законодатели или не подумали, или не захотели подумать. Но самое во всём этом печальное то, что государство в таком случае дистанцируется от воспитания молодого поколения, полностью возлагая вину «дурной привычки» на родителей, на тех людей, которых зачастую ещё самих впору воспитывать», — поделилась своим мнением общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стали обсуждать возможность наказывать родителей курящих детей предупреждением, штрафом и даже административным арестом.