Амстердам, , 10:40 — REGNUM Из доклада аудиторской фирмы БДО следует, что в этом году 11 голландских больниц испытывают серьёзные финансовые сложности. В прошлом году таких больниц было 14. Предметом проверки стали в общей сложности 64 больницы.

Финансирование медицины

Финансовые сложности больниц связаны с ростом их расходов. Как правило, проблемные больницы также испытывают трудности с набором сотрудников. Кроме того, и в частности из-за недостатка кадров, пациентам в этих больницах долго приходится ждать приёма у врачей. Все эти обстоятельства осложняют оказание адекватной медицинской помощи в проблемных больницах.

От долгов и недостатка средств страдают в первую очередь менее крупные больницы.

В своём прошлогоднем докладе БДО предупреждал о грозящемся «финансовом инфаркте» в голландской медицине. По мнению экспертов БДО, сумма инвестиций со стороны больниц продолжают уменьшаться, в то время как улучшение качества здравоохранения требует их увеличения.