Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM Версия видеоигры Red Dead Redemption 2 для ПК будет поддерживать разрешение 4K и технологию HDR (эффект в играх, позволяющий добиться выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении сцены). Об этом 10 октября сообщил портал Engadget.

Отмечается также, что ПК-геймеры смогут видеть большую часть мира игры (по сравнению с её консольным вариантом) благодаря увеличенным расстояниям прорисовки. Кроме того, разработчики из Rockstar утверждают, что дневное и ночное освещения, а также тени и отражения будут выглядеть лучше.

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Напомним, Rockstar начнет продавать ПК-версию Red Dead Redemption 2 на собственной платформе 5 ноября 2019 года. В Steam игра появиться чуть позже — в декабре 2019.

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