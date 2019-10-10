Бишкек, , 10:09 — REGNUM Долю туризма в валовом внутреннем продукте Киргизии к 2023 году планируется довести до 7%, что составит $600 млн. Об этом 10 октября заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в целях развития туризма правительство планирует ввести безвизовый режим для 60 стран мира. Премьер-министр считает, что туризм станет одной из ключевых отраслей экономики республики.

Абылгазиев добавил, что в стране уделяется также большое внимание развитию дорог. По его словам, на строительство автодорог в республике привлечено 27 млрд сомов ($387 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного экономического форума, Киргизия занимает 110-е место среди 140 стран в рейтинге конкурентоспособности туризма и путешествий в 2019 году.

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