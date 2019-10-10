Асадабад, Афганистан, , 10:08 — REGNUM Высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) в результате специальной операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, были задержаны четыре человека, ответственные за организацию серии терактов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», организаторы терактов были задержаны Национальными силами безопасности и обороны во время подготовки серии взрывов на территории столицы провинции города Асадабада.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, вскоре после ареста задержанные сознались в подготовке и проведении серии крупных терактов и других антиправительственных действий по всей территории провинции Кунар.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировала данную информацию.