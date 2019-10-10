Новосибирск, , 10:08 — REGNUM За девять месяцев текущего года на территории Новосибирска произошло 3 058 пожаров. Таковы данные департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Количество пожаров, происшедших на территории жилого сектора, по сравнению с прошлым годом снизилось на 9%. Так, в 2019 году произошло 296 пожаров, в 2018 году — 325», — отметили в департаменте.

С начала года на пожарах погибли 25 новосибирцев (за 9 месяцев 2018 года — 28 человек), травмировано 105 человек (в 2018 году — 100).

По данным департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Новосибирска, самыми распространенными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнём (85% от общего количества), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (7,8%) и нарушение правил устройства и эксплуатации печей (3,2%).