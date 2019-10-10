В Берёзовском (Свердловская область) решили найти иную площадку для установки базовой станции из-за протестов жителей. Об этом сообщает ИА Znak.
Екатеринбург, 10 октября 2019, 10:11 — REGNUM В пресс-службе уральского отделения компании Tele2 подтвердили агентству, что вышка не будет установлена в огороде дома по переулку Северный.
«Мы видим, что вокруг объекта развернулась нездоровая ситуация», — сказали в пресс-ведомстве.
Сейчас инженеры Tele2 вынуждены искать другие варианты, чтобы покрыть сетью Берёзовский.
Напомним, ранее уже готовую к установке 30-метровую вышку увезли в неизвестном направлении. Объект вызвал протесты местных жителей, опасавшихся возможных проблем со здоровьем.