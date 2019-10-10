Габороне, , 09:56 — REGNUM За последние месяцы в Ботсване браконьеры убили девять носорогов, что вызывает опасения о том, что будущее находящихся под угрозой исчезновения животных в южноафриканской стране может оказаться под угрозой. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление департамента дикой природы Ботсваны.

В соответствии с заявлением департамента, поиск браконьерских банд в настоящее время является основным приоритетом правительства Ботсваны.

По словам журналистов ВВС, в Ботсване проживает чуть менее 400 носорогов. Регион переживает рост браконьерства, вызванного повышенным спросом на рог носорога в азиатских странах, где он используется в народной медицине или как символ богатства и успеха. От этого страдают и соседние с Ботсваной страной, передает телерадиокомпания.

В прошлом году более 700 носорогов были убиты браконьерами в соседней ЮАР.