Алма-Ата, Казахстан, , 09:53 — REGNUM Около 30% пассажиров общественного транспорта в Алма-Ате не платят за проезд, сообщили в пресс-службе муниципального парка «Алм-Ата Электротранс».

В компании отметили, что на пригородных маршрутах около 60% пассажиров не платят за проезд. Таким образом, «Алм-Ата Электротранс» не может увеличить количество автобусов, так как цифры оплаты проезда показывают малый пассажирооборот.

Отмечается, что информация об оплате проезда является не только финансовой, но и аналитической. И в компании не могут принять решение об увеличении транспорта, так как данные по оплате свидетельствуют о том, что маршрут оснащен достаточным количеством автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня бывший аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек заявил, что администрация города планирует в четыре раза увеличить количество единиц общественного транспорта.

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