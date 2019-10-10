Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Художник Владимир Румянцев, известный своей серией картин «Петербургские коты», скончался 9 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Музей кошки на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

»9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Владимир Румянцев подарил музею эмблему.

Владимир Румянцев родился в 1957 году в Череповце. В Санкт-Петербурге проживал с 1972 года, где и закончил Художественную школу им. В. А. Серова, а потом Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В апреле 2019 года он стал лауреатом премии ЗаМурчательные люди Петербурга.