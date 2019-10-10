Заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Виктора Молостова уволили из-за ослабления контроля за работой финансово-хозяйственного отдела. Об этом заявил директор НМИЦ Иван Стилиди в интервью «Известиям».

Москва, , 09:52 — REGNUM Руководитель центра рассказал, что Молостов курировал финансовую деятельность.

«Я его уволил, потому что он ослабил контроль над работой финансово-хозяйственного отдела, что привело к несогласованности действий внутри службы. Из-за этого и возникли материальные проблемы в июле — был дефицит средств, и нам пришлось снизить зарплаты на 40−50%», — сказал Стилиди.

Он подчеркнул, что не владеет информацией о том, что замдиректора «завышал закупочные цены или занимался другими махинациями».