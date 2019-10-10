Белгород, , 10:11 — REGNUM Суд арестовал обвиняемого в гибели матери и двух её детей в районе хутора Клиновый в Ровеньском районе Белгородской области. Мужчина два месяца будет находиться в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ДТП произошло 7 октября около 17:25. Местный житель на чужом автомобиле сбил двигавшихся в попутном направлении велосипедистов — мальчика и женщину, перевозившую девочку. В результате аварии женщина 1981 года рождения, её 12-летний сын и 10-летняя дочь от полученных травм скончались на месте.

Подозреваемый, не имеющий водительского удостоверения, скрылся с места происшествия, но был задержан правоохранителями по горячим следам. Ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД: сбивший трёх велосипедистов водитель был пьяным и ехал на чужом авто