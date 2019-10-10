Лескенский район , , 09:46 — REGNUM Руководство муниципального предприятия в Кабардино-Балкарии уличили в нанесении ущерба электроснабжающей организации на сумму 8,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 октября в прокуратуре по республике. Учредителем МУП «Благострой» является администрация селения Аргудан в Лескенском районе. Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

В разные годы «Благостроем» руководили разные лица. Но все они, как считает прокуратура, «злоупотребляя доверием электроснабжающей организации», скрывали, что предприятие являлось неплатежеспособным. В результате АО «Каббалэнерго» не получило плату за электроэнергию на сумму более 8,8 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении руководства компании уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере.

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