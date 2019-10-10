Москва, , 09:45 — REGNUM Законопроект об ограничении торговли алкоголем и сигаретами внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия»), Алексей Журавлев («Родина») и Андрей Марков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Исходя из концепции ограничительных мер на розничную продажу табака и алкоголя, направленных на охрану здоровья граждан и поддержание общественного порядка вблизи детсадов и школ, авторам представляется целесообразным установить единый подход в вопросе ограничения расстояний, на которых возможна продажа алкогольной и табачной продукции равной 100 метрам.

Анализ нормативно-правовых актов муниципальных образований, касающихся данного вопроса показывает, что границы прилегающих территорий варьируются от 15 до 100 метров. При этом ограничения, связанные с розничной торговлей табачными изделиями устанавливают однозначный запрет такой торговли на расстоянии 100 метров.