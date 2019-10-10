Москва, , 09:44 — REGNUM В отделе кадров Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина пока нет заявлений от медицинских сестёр, заявил 10 октября директор центра Иван Стилиди.

«В отделе кадров нет ни одного. Но учтите, у господина [Георгия] Менткевича супруга — медсестра. Может быть, она собирается уходить. Но я хотел бы продолжать с ней работать. Это очень грамотный и квалифицированный сотрудник», — сказал он в интервью газете «Известия».

Также Стилиди сообщил, что уволил за полтора года в кресле директора два десятка врачей, которые «портили лицо онкологического центра».

Ранее стало известно об освобождении от должности и.о. заведующего отделением НИИ детской онкологии и гематологии (входит в онкоцентр Блохина, Москва) Георгия Менткевича.

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