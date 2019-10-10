Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) не будут устанавливать базовую станцию компании Tele2 в частном огороде из-за протестов местных жителей. Об этом заявил журналист Сергей Стуков у себя в Facebook.

По словам Стукова, уже готовую к установке вышку погрузили на автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

«Это первая победа жителей», — сказал журналист.

Стуков уточнил, что впереди — судебное заседание, на котором вопрос будет решён окончательно.

Ранее местные жители протестовали против установки 30-метровой сотовой вышки в огороде дома в переулке Северном. В компании Tele2 уверяли, что объект будет установлен в соответствии с санитарными нормами, но эти аргументы не убедили горожан.

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