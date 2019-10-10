Копенгаген, , 10:03 — REGNUM Признанная во всем мире метеорологическая служба Copernicus Climate Change Service (CCCS) опубликовала данные, согласно которым сентябрь 2019 года стал самым жарким сентябрем в истории. Метеорологическая служба финансируется Европейским союзом.

Для проведения анализа используются миллиарды показателей воздуха, почвы, морской поверхности. Согласно последним данным, средняя температура сентября 2019 года была выше на 0,57, чем аналогичный показатель в период с 1981 по 2010 годов. Ведущий эксперт службы Джон Каппелен заявил, что на службу CCCS можно положиться — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Однако в случае Дании температура сентября оказалась абсолютно обычной по сравнению с другими годами. Тем не менее, сентябрь оказался одним из самых влажных в Дании с 1874 года. Никаких температурных аномалий не было зафиксировано и на Фарерских островах.

Совсем иная ситуация наблюдалась в Гренландии, где повышенная температура держалась с апреля.