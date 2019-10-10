Москва, , 09:30 — REGNUM Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди заявил, что уволил два десятка врачей за полтора года.

«Никого я не увольнял за полтора года своей работы на посту директора, кроме, наверное, двух десятков человек, которые портили лицо онкологического центра, заложенного Николаем Николаевичем Блохиным», — сказал Стилиди в интервью газете «Известия».

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Он утверждает, что уволенные сотрудники занимались поборами и торговлей лекарствами. При этом НМИЦ находится в сложном материальном положении и директор обратился в Минздрав РФ за поддержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о зарплате работающих в онкоцентре Блохина медсестёр в размере 2−5 тысяч рублей, — это клевета, заявили в НМИЦ.

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