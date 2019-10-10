Нью-Дели, , 09:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Индии опубликовало новый отчёт о достижениях в борьбе с малярией, смертностью среди детей, а также других сферах. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Индийские чиновники подчеркнули, что с 2013 по 2017 год число случаев смерти от малярии сократилось в стране на 50,5%, в то время как число зарегистрированных случаев заболевания малярией уменьшилось на 49,1%. В отчёте сообщается: «Данные показатели доказывают тот факт, что Индия добилась наибольших успехов в борьбе с малярией по сравнению с другими странами мира».

Минздрав Индии также отчитался о том, за с 2008 по 2017 год число смертей среди детей младше пяти лет сократилось с 69 до 37 случаев на 1000 человек. За последние десять лет число смертей женщин при родах также сократилось в два раза.