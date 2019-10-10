Москва, , 09:43 — REGNUM Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте украинского пранкера Никиты Кувикова, который более известен под псевдонимом Евгений Вольнов, по обвинению его в оправдании терроризма. Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря. При этом она отметила, что срок ареста обвиняемого начнут отсчитывать с момента его экстрадиции или задержания в России.

Также известно, что Кувикова обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ или интернета»).

Отметим, ранее Никита Кувиков уже был заочно арестован судом по другому обвинению. Ему вменяется также публичное распространение недостоверных сведений о количестве жертв во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» для введения в заблуждение родственников погибших и пострадавших и для попытки дестабилизации ситуации.