Москва, , 09:31 — REGNUM Смертную казнь в России применять нельзя даже если улучшить российскую судебную систему до идеального состояния. Такое мнение 10 октября высказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов.

«Даже при идеальной системе нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Также он добавил, что, по его мнению, нет никаких доказательств ни из одной страны мира, что смертная казнь снизила уровень преступности. Кроме этого, как считает глава СПЧ, применение смертной казни означает, что человек этим присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти.

«Но он не вправе лишать жизни другого человека, даже если он для этого использует судебные процедуры», — подчеркнул он.

При этом, глава СПЧ отметил, что никогда не исключена возможность судебной ошибки, а в случае со смертной казнью её уже нельзя будет исправить.

«Реанимировать человека невозможно», — заявил Михаил Федотов.

Отметим, мораторий на смертную казнь в России введён с момента вступления страны в Совет Европы. Последний смертный приговор были приведен в исполнение в 1996 года, а в 1997 Россия пописала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни.