Сеул, , 09:12 — REGNUM Иностранцы, совершающие покупки в корейских интернет-магазинах, отдают большее предпочтение косметике. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 460 иностранцев из США, Европы и Китая, пользовавшихся торговой платформой Kmall24 в первой половине года, 26% респондентов сообщили, что при посещении Южной Кореи хотели бы приобрести больше товаров в сфере красоты, 24% — товаров, связанных с корейской музыкой k-pop (стафф, диски), 16% — продукты питания.

Стоит отметить, что большая часть респондентов — девушки от 20 до 40 лет.

Известно, что 62% опрошенных впервые познакомились с корейской культурой через сериалы, фильмы и музыкальные видеоклипы.

Основными критериями, по которым респонденты выделяли корейскую продукцию были качество (32%), репутация/ известность (23%), стоимость (8%).