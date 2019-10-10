Хабаровск, , 08:58 — REGNUM Отражение нападения условного противника с воздуха отработали российские военные пилоты самолетов МиГ-31, Су-35С и Су-34 над акваторией Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) МО РФ.

Сообщается, что в роли вражеских целей выступили авиационные бомбы, которые были запущены с высоты более 9 000 метров. Для их поражения использовались управляемые ракеты.

Также отмечается, что военные летчики усовершенствовали полетные навыки и отработали уход от огня условного противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о возвращении российских десантников с международных учений в Индонезии, в которых принимали участие военнослужащие из 18 стран.