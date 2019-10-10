Москва, , 08:42 — REGNUM ЗАГСЫ Москвы назвали самые популярные имена, которые давали москвичи своим новорожденным детям в 2019 году. Мальчиков чаще всего называли Александром (2200), девочек — Софией (2400), сообщается на портале мэра столицы.

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Также популярными мужскими именами в 2019 году оказались Михаил, Максим, Иван, Артем и Дмитрий, женскими — Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория и Полина.

Самыми редкими для мальчиков оказались имена Добрыня, Хабиб. Ричард Лев, Цезарь, Огнеслав, для девочек — Есения, Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году самым популярным женским именем стало имя Мария. Самым популярным мужским именем — Александр.

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