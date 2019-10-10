Москва, 10 октября 2019, 08:38 — REGNUM В Москве 10 октября температура воздуха достигнет 10 градусов, сообщает центр «Фобос».
"Столичный регион останется во власти ложбины североатлантического циклона, сопровождаемого полями дождевой облачности и влажным океаническим воздухом, согретым Гольфстримом, что, наконец-то, вернёт температурный фон в пределы климатической нормы октября», — говорится в прогнозе.
Синоптики ожидают в столице облачную погоду с дождём. Днём температура воздуха прогреется от 8 до 10 градусов, в Подмосковье — от 6 до 11 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.